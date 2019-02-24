Розгромна перемога гарантувала "Донбасу" вихід в півфінал УХЛ

Команда Сергія Вітера змогла видати видовищну і результативну гру з самим незручним для себе суперником, закинувши тому 7 шайб, на що “щуки” відповіли лише одним голом ще в першому періоді.

Більше інших на льоду виділялися лідери нападу “Донбасу” — Віктор Захаров і Віталій Лялька, які набрали по три очки (1 + 2 і 2 + 1 відповідно) — 7:1.

Завдяки цій перемозі донецький клуб позбавив “Дніпро” математичних шансів поборотися за дві перші сходинки в турнірній таблиці, гарантувавши собі півфінал плей-оф УХЛ (95 очок).

Команда Дмитра Підгурського, набравши 86 очок, почне свій шлях у другій частині сезону з чвертьфіналу, де її суперником стануть “Крижані Вовки”.

Додамо також, свій останній матч у регулярному чемпіонаті “Донбас” проведе проти “Кременчука” 27 лютого в Дружківці.