Разгромная победа гарантировала "Донбассу" выход в полуфинал УХЛ

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 19162 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 41949 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 120006 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122797 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124389 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122492 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154676 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117335 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141279 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145185 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. В рамках 39-го тура Украинской хоккейной лиги “Донбасс” на своем льду переиграл херсонский “Днепр”, информирует УНН со ссылкой на сайт команды-победительницы.

Команда Сергея Витера смогла выдать зрелищную и результативную игру с самым неудобным для себя соперником, закинув назад 7 шайб, на что “щуки” ответили лишь одним голом еще в первом периоде.

Более других на льду выделялись лидеры нападения “Донбасса” — Виктор Захаров и Виталий Кукла, набравшие по три очка (1 + 2 и 2 + 1 соответственно) — 7:1.

Благодаря этой победе донецкий клуб лишил “Днепр” математических шансов побороться за две первые строчки в турнирной таблице, гарантировав себе полуфинал плей-офф УХЛ (95 очков).

Команда Дмитрия Пидгурского, набрав 86 очков, начнет свой путь во второй части сезона с четвертьфинала, где ее соперником станут “Ледяные Волки”.

Добавим также, свой последний матч в регулярном чемпионате “Донбасс” проведет против “Кременчуга” 27 февраля в Дружковке.

Украинские Национальные Новости

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