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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Розграбували українські надра на сотні мільйонів: незаконний видобуток вела компанія підсанкційного олігарха рф Дерипаски

Розграбували українські надра на сотні мільйонів: незаконний видобуток вела компанія підсанкційного олігарха рф Дерипаски

Київ • УНН

 • 263891 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Одне з підприємств Закарпаття викрили на незаконному видобутку та продажу цінної породи корисних копалин на 270 млн грн. Оборудку організувала компанія, що входить до австрійського будівельного концерну, акціонером якого є один із російських олігархів, внесених до санкційного списку РНБО - Олег Дерипаска, передає УНН.

Деталі

Як повідомили в СБУ, компанія безконтрольно продовжила роботи з видобутку андезиту після припинення дії відповідних державних ліцензій. І так само без жодних дозволів зловмисники реалізовували сировину місцевим підприємцям. Наразі завершено проведення низки експертиз. Вони встановили, що у протиправний спосіб було видобуто більше 113 тисяч куб. метрів андезиту.

Цитата

“Правоохоронці зібрали достатньо доказів для притягнення до відповідальності причетних до злочину осіб. Директору підприємства оголошено про підозру за ч. 4 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин) Кримінального кодексу України”, — ідеться в повідомленні.

Документування оборудки здійснювало СБУ в Закарпатській області спільно із Нацполіцією за процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури.

Як стало відомо УНН з власних джерел, підсанкційний російський олігарх - Олег Дерипаска.

Нагадаємо

Національна поліція викрила співвласників мережі ресторанів у виведенні коштів до країни-агресора. Зловмисники, незважаючи на запроваджені санкції та повномасштабне вторгнення рф на територію України, продовжили виводити кошти на рахунки російської керуючої компанії.

Українські Національні Новини

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