Розграбували українські надра на сотні мільйонів: незаконний видобуток вела компанія підсанкційного олігарха рф Дерипаски

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Як повідомили в СБУ, компанія безконтрольно продовжила роботи з видобутку андезиту після припинення дії відповідних державних ліцензій. І так само без жодних дозволів зловмисники реалізовували сировину місцевим підприємцям. Наразі завершено проведення низки експертиз. Вони встановили, що у протиправний спосіб було видобуто більше 113 тисяч куб. метрів андезиту.

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“Правоохоронці зібрали достатньо доказів для притягнення до відповідальності причетних до злочину осіб. Директору підприємства оголошено про підозру за ч. 4 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин) Кримінального кодексу України”, — ідеться в повідомленні.

Документування оборудки здійснювало СБУ в Закарпатській області спільно із Нацполіцією за процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури.

Як стало відомо УНН з власних джерел, підсанкційний російський олігарх - Олег Дерипаска.

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Національна поліція викрила співвласників мережі ресторанів у виведенні коштів до країни-агресора. Зловмисники, незважаючи на запроваджені санкції та повномасштабне вторгнення рф на територію України, продовжили виводити кошти на рахунки російської керуючої компанії.