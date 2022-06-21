Разграбили украинские недра на сотни миллионов: незаконную добычу вела компания подсанкционного олигарха рф Дерипаски
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Одно из предприятий Закарпатья на незаконной добыче и продаже ценной породы полезных ископаемых на 270 млн. грн. Сделку организовала компания, входящая в австрийский строительный концерн, акционером которого является один из российских олигархов, внесенных в санкционный список СНБО - Олег Дерипаска, передает УНН.
Детали
Как сообщили в СБУ, компания бесконтрольно продолжила работы по добыче андезита после прекращения действия соответствующих государственных лицензий. И так же без всяких разрешений злоумышленники реализовывали сырье местным предпринимателям. В настоящее время завершено проведение ряда экспертиз. Они установили, что противоправным способом было добыто более 113 тысяч куб. метров андезита.
Цитата
“Правоохранители собрали достаточно доказательств для привлечения к ответственности причастных к преступлению лиц. Директору предприятия объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр, незаконная добыча полезных ископаемых) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.
Документирование сделки осуществляло СБУ в Закарпатской области совместно с Нацполицией при процессуальном руководстве Специализированной экологической прокуратуры.
Как стало известно УНН из собственных источников, подсанкционный российский олигарх - Олег Дерипаска.
Напомним
Национальная полиция разоблачила совладельцев сети ресторанов в выводе средств в страну-агрессор. Злоумышленники, несмотря на введенные санкции и полномасштабное вторжение россии на территорию Украины, продолжили выводить средства на счета российской управляющей компании.