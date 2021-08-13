Розгортання ядерної зброї в Криму: Україна хоче стримувати РФ завдяки впливу ядерних держав
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Питання розміщення ядерної зброї на території тимчасово окупованого Криму – це глобальна загроза, і Україна буде використовувати всі можливості для того, щоб стримувати таку активність. Про це сказав на брифінгу у п’ятницю міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.
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“Ми давно порушували питання про те, що в окупованому Криму відбувається активність, пов’язана з ядерною зброєю. Наших партнерів ми про це інформуємо, і, безумовно, будемо продовжувати це робити не лише з метою інформування, але і з метою вжиття контрзаходів”, — сказав Кулеба.
“Питання розміщення ядерної зброї — це не локальне і навіть не регіональне питання, а глобальна загроза, і ми будемо використовувати всі можливості, в тому числі вплив ядерних держав на Російську Федерацію для того, щоб стримувати таку активність”, — додав міністр.
Що було раніше
Віце-прем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив цього тижня, що Україна занепокоєна діями РФ, які спрямовані на підготовку Криму до розгортання там ядерної зброї.
Окрім того, з його слів, саме з опорою на Крим Росія здійснює військові операції на Близькому Сході та в Африці, впливає на Балкани.
Доповнення
За даними української розвідки, Росія розмістила на території тимчасово окупованого Криму об’єкти, здатні нести ядерну зброю.
Питання присутності російської ядерної зброї в Криму досі дискусійне. У 2016 році на півострові помічали ракетні установки, які можуть транспортувати ядерні заряди.
Раніше міністр оборони України Андрій Таран стверджував, що Росія здійснює підготовку до розміщення ядерної зброї на території Криму.