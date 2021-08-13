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Розгортання ядерної зброї в Криму: Україна хоче стримувати РФ завдяки впливу ядерних держав

Розгортання ядерної зброї в Криму: Україна хоче стримувати РФ завдяки впливу ядерних держав

Київ • УНН

 • 16175 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Питання розміщення ядерної зброї на території тимчасово окупованого Криму – це глобальна загроза, і Україна буде використовувати всі можливості для того, щоб стримувати таку активність. Про це сказав на брифінгу у п’ятницю міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.

Цитата:

“Ми давно порушували питання про те, що в окупованому Криму відбувається активність, пов’язана з ядерною зброєю. Наших партнерів ми про це інформуємо, і, безумовно, будемо продовжувати це робити не лише з метою інформування, але і з метою вжиття контрзаходів”, — сказав Кулеба.

“Питання розміщення ядерної зброї — це не локальне і навіть не регіональне питання, а глобальна загроза, і ми будемо використовувати всі можливості, в тому числі вплив ядерних держав на Російську Федерацію для того, щоб стримувати таку активність”, — додав міністр.

Що було раніше

Віце-прем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив цього тижня, що Україна занепокоєна діями РФ, які спрямовані на підготовку Криму до розгортання там ядерної зброї.

Окрім того, з його слів, саме з опорою на Крим Росія здійснює військові операції на Близькому Сході та в Африці, впливає на Балкани.

Доповнення

За даними української розвідки, Росія розмістила на території тимчасово окупованого Криму об’єкти, здатні нести ядерну зброю.

Питання присутності російської ядерної зброї в Криму досі дискусійне. У 2016 році на півострові помічали ракетні установки, які можуть транспортувати ядерні заряди.

Раніше міністр оборони України Андрій Таран стверджував, що Росія здійснює підготовку до розміщення ядерної зброї на території Криму.

Українські Національні Новини

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