Развертывание ядерного оружия в Крыму: Украина хочет сдерживать РФ благодаря влиянию ядерных государств

КИЕВ. 13 августа. УНН. Вопрос размещения ядерного оружия на территории временно оккупированного Крыма - это глобальная угроза, и Украина будет использовать все возможности для того, чтобы сдерживать такую активность. Об этом сказал на брифинге в пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос корреспондента УНН.