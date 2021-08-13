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Развертывание ядерного оружия в Крыму: Украина хочет сдерживать РФ благодаря влиянию ядерных государств

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Вопрос размещения ядерного оружия на территории временно оккупированного Крыма - это глобальная угроза, и Украина будет использовать все возможности для того, чтобы сдерживать такую активность. Об этом сказал на брифинге в пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

Цитата:

"Мы давно ставили вопрос о том, что в оккупированном Крыму происходит активность, связанная с ядерным оружием. Наших партнеров мы об этом информируем, и, безусловно, будем продолжать это делать не только с целью информирования, но и с целью принятия контрмер", - сказал Кулеба.

"Вопрос размещения ядерного оружия - это не локальный и даже не региональный вопрос, а глобальная угроза, и мы будем использовать все возможности, в том числе влияние ядерных государств на Российскую Федерацию для того, чтобы сдерживать такую активность", - добавил министр.

Что было ранее

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил на этой неделе, что Украина обеспокоена действиями РФ, которые направлены на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия.

Кроме того, по его словам, именно с опорой на Крым Россия осуществляет военные операции на Ближнем Востоке и в Африке, влияет на Балканы.

Дополнение

По данным украинской разведки, Россия разместила на территории временно оккупированного Крыма объекты, способные нести ядерное оружие.

Вопрос присутствия российского ядерного оружия в Крыму до сих пор дискуссионный. В 2016 году на полуострове замечали ракетные установки, которые могут транспортировать ядерные заряды.

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран утверждал, что Россия осуществляет подготовку к размещению ядерного оружия на территории Крыма.

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