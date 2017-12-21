Розгляд скарги Саакашвілі щодо позбавлення громадянства перенесли на невизначений термін
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Розгляд скарги екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі у Вищому адміністративному суді України про незаконність позбавлення Президентом України Петром Порошенком його громадянства країни перенесено на невизначений термін. Про це сьогодні на прес-конференції у Києві заявив адвокат Саакашвілі Руслан Чернолуцький, передає кореспондент УНН.
“На сьогодні на 15:00 було призначено розгляд позову М.Саакашвілі до Президента України щодо позбавлення громадянства, але розгляд було перенесено на невизначений термін у зв’язку з тим, що ВАСУ з 15 грудня припинив свою діяльність і передає справи до Верховного Суду”, — сказав Чернолуцький.
Нагадаємо, екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі звернувся з позовом до суду визнати незаконною та скасувати екстрадиційну перевірку щодо нього.