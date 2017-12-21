Рассмотрение жалобы Саакашвили о лишении гражданства перенесли на неопределенный срок

"На сегодня на 15:00 было назначено рассмотрение иска М.Саакашвили к Президенту Украины о лишении гражданства, но рассмотрение было перенесено на неопределенный срок в связи с тем, что ВАСУ с 15 декабря прекратил свою деятельность и передает дела в Верховный Суд" - сказал Чернолуцкий.

Напомним, экс-председатель Одесской ОГА Саакашвили обратился с иском в суд признать незаконным и отменить экстрадиционную проверку него.