Рассмотрение жалобы Саакашвили о лишении гражданства перенесли на неопределенный срок
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Рассмотрение жалобы экс-главы Одесской ОГА Миехила Саакашвили в Высшем административном суде Украины о незаконности лишения Президентом Украины Петром Порошенко его гражданства страны перенесено на неопределенный срок. Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий, передает корреспондент УНН.
"На сегодня на 15:00 было назначено рассмотрение иска М.Саакашвили к Президенту Украины о лишении гражданства, но рассмотрение было перенесено на неопределенный срок в связи с тем, что ВАСУ с 15 декабря прекратил свою деятельность и передает дела в Верховный Суд" - сказал Чернолуцкий.
Напомним, экс-председатель Одесской ОГА Саакашвили обратился с иском в суд признать незаконным и отменить экстрадиционную проверку него.