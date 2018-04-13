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Розгляд скарги на позбавлення Саакашвілі українського громадянства перенесли

Розгляд скарги на позбавлення Саакашвілі українського громадянства перенесли

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду України через хворобу судді переніс на 20 квітня розгляд скарги про позбавлення українського громадянства екс-голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє "Рух нових сил" із посиланням на слова адвоката Саакашвілі Руслана Чернолуцького, передає УНН.

"Сьогодні ми мали допитувати трьох свідків – це працівники ДМС. Нажаль суддя захворіла, і справу перенесено на 20 квітня. Думаю, 20 числа буде цікаво, – що ж ці наші свідки будуть відповідати", - сказав Чернолуцьки.

Він нагадав, що саме ці особи спочатку надавали Саакашвілі громадянство України, а потім вони же і позбавляли його українського громадянства.

Як повідомляє УНН, Саакашвілі оскаржує в суді указ Президента щодо припинення його громадянства від 26 липня. Крім того, в Касаційному суді перебувала скарга на відмову ДМС у додатковому захисті Саакашвілі.

Колишнього президента Грузії, екс-главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі повернули до Польщі, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство. Саакашвілі підозрюється у причетності до організації мітингів за кошти Курченка. У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Кримінального кодексу України. 

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