Рассмотрение жалобы на лишение Саакашвили украинского гражданства перенесли
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Кассационный суд в составе Верховного суда Украины из-за болезни судьи перенес на 20 апреля рассмотрение жалобы про лишение украинского гражданства экс-главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Движение новых сил" со ссылкой на слова адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого, передает УНН.
"Сегодня мы должны были допрашивать трех свидетелей - это работники ГМС. К сожалению судья заболела, и дело перенесено на 20 апреля. Думаю, 20 числа будет интересно, - что же эти наши свидетели будут отвечать", - сказал Чернолуцкий.
Он напомнил, что именно эти лица сначала предоставили Саакашвили гражданство Украины, а потом они же и лишали его украинского гражданства.
Как сообщал УНН, Саакашвили оспаривает в суде указ Президента о прекращении его гражданства от 26 июля. Кроме того, в Кассационном суде находилась жалоба на отказ ГМС в дополнительной защите Саакашвили.
Бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА Саакашвили вернули в Польшу, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство. Саакашвили подозревается в причастности к организации митингов за счет Курченко. В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Уголовного кодекса Украины.