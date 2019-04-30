Розгляд позову України проти РФ у Гаазі транслюватимуть онлайн

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Постійна палата третейського суду в Гаазі з 10 до 14 червня транслюватиме в прямому режимі розгляд справи за позовом України проти РФ щодо порушення Москвою Конвенції ООН з морського права. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт суду у Гаазі.