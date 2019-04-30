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Розгляд позову України проти РФ у Гаазі транслюватимуть онлайн

Розгляд позову України проти РФ у Гаазі транслюватимуть онлайн

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Постійна палата третейського суду в Гаазі з 10 до 14 червня транслюватиме в прямому режимі розгляд справи за позовом України проти РФ щодо порушення Москвою Конвенції ООН з морського права. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт суду у Гаазі.

Сторони вже представили письмові зауваження з фактичними доказами.

Вступна заява представників РФ призначена на понеділок, 10 червня, на 10:00. Наступного дня, теж о 10:00 вступну заяву має зробити Україна.

Постійна палата третейського суду працює в Палаці миру, де також розташовано Міжнародний суд ООН.

Нагадаємо, Постійна палата третейського суду в Гаазі розглядатиме позов України проти Росії щодо порушення останньою Конвенції ООН з морського права орієнтовно ще два-три роки. Про це сьогодні сказала заступник міністра закордонних справ з питань євроінтеграції Олена Зеркаль.

19 лютого 2018 року Україна подала меморандум в арбітражному провадженні проти Російської Федерації за Конвенцією ООН з морського права.

У вересні 2016 року Україна ініціювала арбітражне провадження проти РФ відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року з метою захисту своїх прав як прибережної держави в прилеглих до Криму морських зонах в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці.

Українські Національні Новини

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