Розгін "Євромайдану" 30 листопада: екскерівники управлінь столичного МВС постануть перед судом
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня УНН. До суду скеровано обвинувальні акти відносно двох посадових осіб Головного управління МВС України у Києві, яких підозрюють у силовому розгоні учасників "Євромайдану". Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ДБР.
"До суду скеровано обвинувальні акти відносно колишнього заступника начальника управління громадської безпеки ГУ МВС України в місті Києві та колишнього заступника начальника управління - начальника відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки Головного управління МВС України у місті Києві", - йдеться у повідомленні.
Так, слідством встановлено, що 30 листопада 2013 року правоохоронці, з метою виконання злочинного наказу, організували та забезпечили незаконне перешкоджання проведенню зборів громадян.
"Унаслідок таких дій співробітники полку міліції особливого призначення "Беркут" витіснили близько 300 учасників мітингу від Монументу Незалежності та пам’ятника засновникам Києва у напрямках вулиць Інститутська, Архітектора Городецького та Хрещатик", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, Печерським райсудом міста Києва надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно екс-заступника начальника Головного управління — начальника міліції громадської безпеки ГУМВС України в місті Києві Петра Федчука.