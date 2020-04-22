Разгон "Евромайдана" 30 ноября: экс-руководители управлений столичного МВД предстанут перед судом
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля УНН. В суд направлено обвинительные акты в отношении двух должностных лиц Главного управления МВД Украины в Киеве, подозреваемых в силовом разгоне участников "Евромайдана". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"В суд направлены обвинительные акты в отношении бывшего заместителя начальника управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в городе Киеве и бывшего заместителя начальника управления - начальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в городе Киеве", - говорится в сообщении.
Так, следствием установлено, что 30 ноября 2013 года правоохранители, с целью выполнения преступного приказа, организовали и обеспечили незаконное воспрепятствование проведению собрания граждан.
"В результате таких действий сотрудники полка милиции особого назначения "Беркут" вытеснили около 300 участников митинга от Монумента Независимости и памятника основателям Киева в направлениях улиц Институтская, Архитектора Городецкого и Крещатик", - отмечается в сообщении.
Напомним, Печерским райсудом Киева предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении экс-заместителя начальника Главного управления - начальника милиции общественной безопасности ГУМВД Украины в городе Киеве Петра Федчука.