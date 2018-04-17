Розенко: завдяки детінізації у сфері праці доходи Пенсійного фонду зросли на 42%
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У 2017 році доходи Пенсійного фонду України зросли на 42% завдяки легалізації робочих місць. Про це на прес-конференції щодо покращення якості пенсійного обслуговування громадян Пенсійним фондом сказав віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, передає кореспондент УНН.
"Лише за минулий рік доходи Пенсійного фонду зросли на 47 млрд грн або на 42%. Це ефект від детінізації у сфері праці", - сказав Розенко.
Як уточнив він, лише минулого року легалізовано понад 100 тисяч робочих місць, а кількість застрахованих зросла до на 180 тисяч застрахованих осіб.
Нагадаємо, в уряді заявили про скорочення кількості українців, що працюють у тіньовій економіці.