Розенко: благодаря детенизации в сфере труда доходы Пенсионного фонда выросли на 42%
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В 2017 году доходы Пенсионного фонда Украины выросли на 42% благодаря легализации рабочих мест. Об этом на пресс-конференции по улучшению качества пенсионного обслуживания граждан Пенсионным фондом сказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает корреспондент УНН.
"Только за прошлый год доходы Пенсионного фонда выросли на 47 млрд грн или на 42%. Это эффект от детенизации в сфере труда", - сказал Розенко.
Как уточнил он, только в прошлом году легализовано более 100 тысяч рабочих мест, а количество застрахованных возросло до на 180 тысяч застрахованных лиц.
Напомним, в правительстве заявили о сокращении количества украинцев, работающих в теневой экономике.