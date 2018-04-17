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Розенко: благодаря детенизации в сфере труда доходы Пенсионного фонда выросли на 42%

Розенко: благодаря детенизации в сфере труда доходы Пенсионного фонда выросли на 42%

Киев  •  УНН

 • 11343 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В 2017 году доходы Пенсионного фонда Украины выросли на 42% благодаря легализации рабочих мест. Об этом на пресс-конференции по улучшению качества пенсионного обслуживания граждан Пенсионным фондом сказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает корреспондент УНН.

"Только за прошлый год доходы Пенсионного фонда выросли на 47 млрд грн или на 42%. Это эффект от детенизации в сфере труда", - сказал Розенко.

Как уточнил он, только в прошлом году легализовано более 100 тысяч рабочих мест, а количество застрахованных возросло до на 180 тысяч застрахованных лиц.

Напомним, в правительстве заявили о сокращении количества украинцев, работающих в теневой экономике.

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