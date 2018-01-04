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Розенблат подав до суду на Ситника за залучення ФБР до розслідувань

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Народний депутат України Борислав Розенблат подав позов до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою визнати протиправними дії голови НАБУ Артема Ситника про залучення співробітників ФБР (США) до оперативно-розшукової діяльності на території України без попереднього укладення міжнародного договору. Про це йдеться в ухвалі суду, передає УНН.

Розенблат подав до суду на Ситника за залучення ФБР до розслідувань

В ухвалі суду зазначається, що Розенблат у своєму позові поставив дві вимоги. Перша — визнати протиправними дії голови НАБУ щодо залучення ФБР до оперативно-розшукової діяльності в Україні без відповідного міжнародного договору.

Друга — визнати протиправною бездіяльність СБУ щодо непроведення контролю за забезпеченням охорони державної таємниці НАБУ, а саме розголошення інформації з грифом “державна таємниця” працівниками ФБР без відповідного міжнародного договору.

На його думку, дії та бездіяльність НАБУ та СБУ “ставлять під загрозу національну безпеку, а позивач, як народний депутат, є одним із суб’єктів, який забезпечує національну безпеку та формує засади забезпечення нацбезпеки, зокрема, у правоохоронній та антикорупційній сферах, то вважає, що його права та інтереси порушено”.

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Згідно з ухвалою, Окружний адмісуд Києва взяв до розгляду позов народного депутата Борислава Розенблата і призначив підготовче засідання на 14:30 6 лютого 2018 року.

Варто зазначити, що під час підготовчого засідання суд розгляне питання про залучення до справи третьою особою без самостійних вимог Генеральну прокуратуру України.

Нагадаємо, директор НАБУ Артем Ситник заявляв, що справи щодо незаконного видобутку бурштину та щодо можливої корупції у ДМС здійснювалися Національним антикорупційним бюро України у співпраці з Федеральним бюро розслідувань  США.

Водночас, Генпрокурор Юрій Луценко, коментуючи слова Ситника, сказав, що така співпраця є незаконною.

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