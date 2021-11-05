Роздяглися до спіднього і почали запускати салюти: у центрі столиці влаштували дивний перформанс

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Ймовірно, "перформанс" хлопці влаштували заради хайпу. На одному з відео, які вже розлетілись у соцмережах, чути, як один з учасників каже: "Готуйтесь пацани, буде роз**б".

Запуск влаштували на острівці безпеки і салюти розлітались у бік проїжджої частини, де було багато авто.

Додамо, що в Києві заборонили застосування феєрверків і салютів та інших піротехнічних виробів до кінця війни на сході України.

Наразі УНН намагається отримати коментар у правоохоронців щодо дивного перформансу у центрі столиці.