Разделись до нижнего белья и начали запускать салюты: в центре столицы устроили странный перфоманс
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Киеве, на Европейской площади, двое парней разделись до нижнего белья и начали запускать салюты, передает УНН.
Детали
Вероятно "перформанс" ребята устроили ради хайпа. На одном из видео, которые уже разлетелись в соцсетях, слышно, как один из участников говорит: "Готовьтесь пацаны, будет раз***б".
Запуск устроили на островке безопасности и салюты разлетались в сторону проезжей части, где было много авто.
Добавим, что в Киеве запретили применение фейерверков и салютов и других пиротехнических изделий до конца войны на востоке Украины.
Пока УНН пытается получить комментарий у правоохранителей относительно странного перформанса в центре столицы.