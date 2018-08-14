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Розділення Нацкомфінпослуг убезпечить українців від втрати грошей - НКЦПФР

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Так званий спліт або розділення функцій Нацкомфінпослуг між НБУ та НКЦПФР забезпечить створення в Україні ефективної системи нагляду та регулювання за ринком фінансових послуг, що у свою чергу убезпечить українців від втрати грошей після запровадження накопичувальних пенсій. Про це в інтерв’ю  УНН розповів голова Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Тимур Хромаєв.

Розділення Нацкомфінпослуг убезпечить українців від втрати грошей - НКЦПФР

“Це дозволить уникнути в майбутньому таких фіаско, коли люди втрачають гроші. Безумовно, одне з основних завдань запровадження системи — це передбачати, що всі виконують ті ролі і обов’язки, які забезпечать якість роботи цієї системи на благо людей”, — зауважив Хромаєв, коментуючи питання важливості проведення спліта для запровадження накопичувальних пенсій.

Як пояснив голова НКЦПФР, спліт — є одним з елементів регуляторної частини системи, оскільки дуже важливо забезпечити якісний рівень регулювання та нагляду за нею.

“На сьогодні у фінансовому секторі є три регулятори: Нацбанк, НКЦПФР та Нацкомфінпослуг. Саме цю комісію хочуть поділити функціонально. Функції по нагляду за страховими компаніями передадуть НБУ, а функції по нагляду за пенсійними фондами — до Комісії з цінних паперів”, — пояснив очільник регулятора.

За його словами, фактично це і є перший крок в оптимізації державного нагляду — замість трьох, буде два регулятори, та забезпечення приведення до певного рівня їх повноважень. Адже є міжнародні стандарти, за якими має відбуватись нагляд за системою накопичень: забезпечення відповідальності учасників, прозорість, захист людей від шахрайства тощо.

“Ми розраховуємо, що активний процес у парламенті (щодо прийняття відповідного законопроекту, -ред.) почнеться у ІV кварталі цього року та І-ІІ кварталі наступного”, — додав Хромаєв.

Нагадаємо, у НКЦПФР стверджують, що гідну пенсію та рівень життя пенсіонерів дозволить забезпечити запровадження другого рівня пенсійної системи — обов’язкового накопичувального.

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