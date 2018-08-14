Розділення Нацкомфінпослуг убезпечить українців від втрати грошей - НКЦПФР

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Так званий спліт або розділення функцій Нацкомфінпослуг між НБУ та НКЦПФР забезпечить створення в Україні ефективної системи нагляду та регулювання за ринком фінансових послуг, що у свою чергу убезпечить українців від втрати грошей після запровадження накопичувальних пенсій. Про це в інтерв’ю УНН розповів голова Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Тимур Хромаєв.