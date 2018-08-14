Разделение Нацкомфинуслуг обезопасит украинцев от потери денег - НКЦБФР

КИЕВ. 14 августа. УНН. Так называемый сплит или разделение функций Нацкомфинуслуг между НБУ и НКЦБФР обеспечит создание в Украине эффективной системы надзора и регулирования за рынком финансовых услуг, что в свою очередь обезопасит украинцев от потери денег после введения накопительных пенсий. Об этом в интервью УНН рассказал глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев.