Разделение Нацкомфинуслуг обезопасит украинцев от потери денег - НКЦБФР
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Так называемый сплит или разделение функций Нацкомфинуслуг между НБУ и НКЦБФР обеспечит создание в Украине эффективной системы надзора и регулирования за рынком финансовых услуг, что в свою очередь обезопасит украинцев от потери денег после введения накопительных пенсий. Об этом в интервью УНН рассказал глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев.
“Это позволит избежать в будущем таких фиаско, когда люди теряют деньги. Безусловно, одна из основных задач внедрения системы — это предусматривать, что все выполняют те роли и обязанности, которые обеспечат качество работы этой системы на благо людей”, — отметил Хромаев, комментируя вопрос важности проведения сплита для внедрения накопительных пенсий.
Как пояснил глава НКЦБФР, сплит — один из элементов регуляторной части системы, поскольку очень важно обеспечить качественный уровень регулирования и надзора за ней.
“На сегодняшний день в финансовом секторе есть три регулятора: Нацбанк, НКЦБФР и Нацкомфинуслуг. Именно эту комиссию хотят разделить функционально. Функции по надзору за страховыми компаниями передадут НБУ, а функции по надзору за пенсионными фондами — в Комиссию по ценным бумагам”, — пояснил глава регулятора.
По его словам, фактически это и есть первый шаг в оптимизации государственного надзора — вместо трех, будет два регулятора, и обеспечение приведения к определенному уровню их полномочий. Ведь есть международные стандарты, по которым должен происходить надзор за системой накоплений: обеспечение ответственности участников, прозрачность, защита людей от мошенничества и тому подобное.
“Мы рассчитываем, что активный процесс в парламенте (по принятию соответствующего законопроекта, — ред.) начнется в IV квартале этого года и I-II квартале следующего”, — добавил Хромаев.
Напомним, в НКЦБФР утверждают, что достойную пенсию и уровень жизни пенсионеров позволит обеспечить внедрение второго уровня пенсионной системы — обязательного накопительного.