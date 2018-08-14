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Разделение Нацкомфинуслуг обезопасит украинцев от потери денег - НКЦБФР

Киев • УНН

 • 16807 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Так называемый сплит или разделение функций Нацкомфинуслуг между НБУ и НКЦБФР обеспечит создание в Украине эффективной системы надзора и регулирования за рынком финансовых услуг, что в свою очередь обезопасит украинцев от потери денег после введения накопительных пенсий. Об этом в интервью УНН рассказал глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев.

Разделение Нацкомфинуслуг обезопасит украинцев от потери денег - НКЦБФР

“Это позволит избежать в будущем таких фиаско, когда люди теряют деньги. Безусловно, одна из основных задач внедрения системы — это предусматривать, что все выполняют те роли и обязанности, которые обеспечат качество работы этой системы на благо людей”, — отметил Хромаев, комментируя вопрос важности проведения сплита для внедрения накопительных пенсий.

Как пояснил глава НКЦБФР, сплит — один из элементов регуляторной части системы, поскольку очень важно обеспечить качественный уровень регулирования и надзора за ней.

“На сегодняшний день в финансовом секторе есть три регулятора: Нацбанк, НКЦБФР и Нацкомфинуслуг. Именно эту комиссию хотят разделить функционально. Функции по надзору за страховыми компаниями передадут НБУ, а функции по надзору за пенсионными фондами — в Комиссию по ценным бумагам”, — пояснил глава регулятора.

По его словам, фактически это и есть первый шаг в оптимизации государственного надзора — вместо трех, будет два регулятора, и обеспечение приведения к определенному уровню их полномочий. Ведь есть международные стандарты, по которым должен происходить надзор за системой накоплений: обеспечение ответственности участников, прозрачность, защита людей от мошенничества и тому подобное.

“Мы рассчитываем, что активный процесс в парламенте (по принятию соответствующего законопроекта, — ред.) начнется в IV квартале этого года и I-II квартале следующего”, — добавил Хромаев.

Напомним, в НКЦБФР утверждают, что достойную пенсию и уровень жизни пенсионеров позволит обеспечить внедрение второго уровня пенсионной системы — обязательного накопительного.

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