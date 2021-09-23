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Розблокувати питання обміну в ТКГ можна за лічені години, але за однієї умови – Арестович

Розблокувати питання обміну в ТКГ можна за лічені години, але за однієї умови – Арестович

Київ • УНН

 • 46505 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Якщо президент РФ Владімір Путін захоче розблокувати питання обміну утримуваними особами, яке наразі блокується росіянами у Тристоронній контактній групі - технічна сторона питання буде вирішена за лічені години. Про це УНН сказав спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович.

Так, УНН поцікавився, чи варто сподіватись на обмін до Нового Року, з урахуванням поточної ситуації в переговорному процесі

Цитата

“Невдячна річ робити такі прогнози. У росіян все змінюється волею однієї людини. Якщо Путіну знадобиться, або він захоче розблокувати обмін, то технічна сторона питання буде вирішена за лічені години. Тут питання, тільки щоб захотів Путін. Як і сама війна на Донбасі — вона може припинитись одразу одним телефонним дзвінком”, — заявив Арестович.

Ситуація з переговорами про обмін у ТКГ

Як відомо, російська сторона у Тристоронній контактній групі наразі блокує роботу підгрупи з гуманітарних питань, в рамках якої “прийшла черга обмінюватись списками утримуваних”.

“Росія насправді нічого не передала (списків на обмін — ред.), вони натомість ввели Маю Пирогову, яка унеможливлює будь-які перемовини гуманітарної підгрупи. Тобто, вони розподіляються тепер на дві частини: перша — коли спілкуються російський представник, український і посередник від ОБСЄ, а потім коли ми маємо переходити до консультування по більш широкому спектру питань із залученням, скажімо так, наших представників з боку ОРДЛО і російських з боку ОРДЛО в якості консультантів, то з’являється вже другий раз поспіль Мая Пирогова у віконці відеоконференції, і наша делегація звісно припиняє розмови. Консультації ведуться лише з представниками ОБСЄ і представником російської сторони”, — розповідє Арестович.

З його слів, російська сторона “вивертає це так, що, якщо ми хочемо когось обміняти або відкрити КПВВ, ми маємо вступати у прямі перемовини з представниками так званих „ЛНР“ і „ДНР“”, що, наголошує спікер, є неприйнятним як для України так і для країн-партнерів по Нормандському формату, тобто Німеччини та Франції.

Представник української делегації зазначає також, що на сьогодні не бачить шляхів, як можна уникнути спілкування з Пироговою “якщо вони її постійно включають”.

“Це складна ситуація, нам мало зрозуміла... Точніше, вона нам зрозуміла цілком — це їх намагання блокувати роботу підгрупи. Не зрозуміло з точки зору намагань виконати рішення „Нормандського формату“, для чого і існує „Мінська група“ — рішень, під якими підписувався президент РФ Путін”, — додав співрозмовник.

Контекст

26 серпня Росія спробувала ввести засуджену в Україні за тероризм представницю “ДНР” Майю Пирогову в якості консультанта ТКГ.

Свою спробу вона повторила і на наступній зустрічі підгрупи 14 вересня.

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш пояснює таку поведінку тим, що Росія не зацікавлена в проведенні обміну утримуваними особами.

Додамо

У червні омбудсмен Людмила Денісова повідомляла, що 405 громадян України перебувають у місцях позбавлення волі в Росії і на окупованих українських територіях. Зокрема, за її даними, Росія переслідує з політичних мотивів 93 кримських татар.

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