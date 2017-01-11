Розбійну банду з екс-поліцейських затримали на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. На Харківщині "на гарячому" затримали розбійну банду з екс-поліцейських. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.
Зловмисників затримали сьогодні, 11 січня 2017 року, "на гарячому" відразу після розбійного нападу на одного з місцевих підприємців.
Встановлено, що напали на підприємця, коли він зранку виходив з двору свого домоволодіння. Розбійники його побили, зв'язали, затягнули до домівки та катували поки той не зізнався де ховає гроші. Після злочину розбійники намагалися втекти на автомобілі своєї жертви.
За попередньою інформацією очолив злочинну групу колишній співробітник поліції. Серед її учасників виявились колишні поліцейські та пенсіонери МВС.
Крім того, наразі встановлено, що активними пособниками зловмисників є їх родичі та друзі. Вони забезпечували розбійникам алібі.
Правоохоронцями розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст.187 (розбій) КК України та ч.3 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.
Наразі встановлена причетність злочинної групи до скоєння трьох розбійних нападів, у тому числі зухвалого нападу на відомого харківського лікаря та його сім'ю у березні 2016 року.
Перевіряється причетність зловмисників до інших аналогічних злочинів.
Колишні правоохоронці затримані, прокуратура наполягатиме у суді на запобіжному заході у вигляді тримання під вартою.
Максимальна санкція статті передбачає п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.