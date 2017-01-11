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Разбойную банду из экс-полицейских задержали в Харьковской области

Разбойную банду из экс-полицейских задержали в Харьковской области

Киев • УНН

 • 8252 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. В Харьковской области "на горячем" задержали разбойную банду из экс-полицейских. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Злоумышленников задержали сегодня, 11 января 2017 года, "на горячем" сразу после разбойного нападения на одного из местных предпринимателей.

Установлено, что напали на предпринимателя, когда он утром выходил со двора своего домовладения. Разбойники его избили, связали, затащили в дома и пытали пока тот не признался где прячет деньги. После преступления разбойники пытались скрыться на автомобиле своей жертвы.

По предварительной информации возглавил преступную группу бывший сотрудник полиции. Среди ее участников оказались бывшие полицейские и пенсионеры МВД.

Кроме того, установлено, что активными пособниками злоумышленников являются их родственники и друзья. Они обеспечивали разбойникам алиби.

Правоохранители начали уголовное производство по ч.4 ст.187 (разбой) УК Украины и ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

Сейчас установлена ​​причастность преступной группы к совершению трех разбойных нападений, в том числе дерзкого нападения на известного харьковского врача и его семью в марте 2016 года.

Проверяется причастность злоумышленников к другим аналогичным преступлениям.

Бывшие правоохранители задержаны, прокуратура будет настаивать в суде на мере пресечения в виде содержания под стражей.

Максимальная санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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