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Розбійний напад неповнолітніх: син нардепа Попова визнав свою провину

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Син народного депутата України Ігоря Попова, якого підозрюють у розбійному нападі на магазин, сьогодні під час засідання суду повністю визнав свою провину. Про це повідомила УНН прес-секретар суду Інна Свинаренко.

Розбійний напад неповнолітніх: син нардепа Попова визнав свою провину

“О 14.30 відбулось судове засідання. Попов та Чобан визнали свою вину у вчиненні вказаного злочину. Повідомили, що мали умисел і готували цей злочин. Тобто повністю визнали свою провину”, — повідомила Свинаренко.

За її словами, під час засідання також заслухали покази потерпілих — співробітниці магазину, яка була на роботі під час нападу, а також власника магазину.

Після чого у засіданні суду була оголошена перерва до 10.00 5 травня.

“Суд завершив дослідження доказів, заслухав пояснення і перейшов до стадії судових дебатів. Щоб сторони мали змогу підготуватись до судових дебатів, у засіданні оголошено перерву”, — додала прес-секретар суду.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва обрав міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту 14-річному сину народного депутата Ігоря Попова Богдану, який обвинувачується у скоєні розбійного нападу на магазин.

Як повідомляв УНН, 14-річний син народного депутата від Радикальної партії Ігора Попова затриманий за підозрою в скоєння пограбування.

Столична поліція відкрила кримінальне провадження за статтею “розбій” за фактом пограбування магазину в Оболонському районі двома підлітками, серед яких був 14-річний син народного депутата Ігоря Попова.

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