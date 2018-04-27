Разбойное нападение несовершеннолетних: сын нардепа Попова признал свою вину

"В 14.30 состоялось судебное заседание. Попов и Чобан признали свою вину в совершении указанного преступления. Сообщили, что имели умысел и готовили это преступление. То есть полностью признали свою вину", - сообщила Свинаренко.

По ее словам, во время заседания также заслушали показания потерпевших - сотрудницы магазина, которая была на работе во время нападения, а также владельца магазина.

После чего в заседании суда был объявлен перерыв до 10.00 5 мая.

"Суд завершил исследование доказательств, заслушал объяснения и перешел к стадии судебных прений. Чтобы стороны имели возможность подготовиться к судебным дебатам, в заседании объявлен перерыв", - добавила пресс-секретарь суда.

Напомним, Оболонский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста 14-летнему сыну народного депутата Игоря Попова Богдану, который обвиняется в совершении разбойного нападения на магазин.

Как сообщал УНН, 14-летний сын народного депутата от Радикальной партии Игоря Попова задержан по подозрению в совершении ограбления.

Столичная полиция открыла уголовное производство по статье "разбой" по факту ограбления магазина в Оболонском районе двумя подростками, среди которых был 14-летний сын народного депутата Игоря Попова.