Розбійникам, які напали на вінничанку, оголосили підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Учасникам розбійного нападу на жительку Вінниччини повідомлено про підозру. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Вінницької області.
Вінницькі правоохоронці розкрили розбійний напад, який трапився наприкінці листопада 2016 року у Барському районі.
Зокрема, нападу зазнала молода жінка у власному будинку від двох чоловіків, які застосовуючи насильство, наносячи удари та погрожуючи ножем, зв'язали їй руки і ноги. Продовжуючи чинити злочин, нападники не тільки винесли із домоволодіння гроші, ювелірні вироби, побутову техніку та мобільний телефон потерпілої, а й заволоділи її транспортним засобом.
Наразі зібрано достатньо доказів для обґрунтованої підозри двох осіб у вчиненні вищевказаних злочинів.
Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.187 (розбій) та ч.3 ст.289 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України, вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.
Як повідомляв УНН, поліція відкрила справу щодо нападу на сільського голову та убивства його дружини.