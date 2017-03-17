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Разбойникам, которые напали на винничанку, объявили подозрение

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Участникам разбойного нападения на жительницу Винницкой области сообщено о подозрении. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.

Винницкие правоохранители раскрыли разбойное нападение, которое произошло в конце ноября 2016 года в Барском районе.

В частности, нападению подверглась молодая женщина в собственном доме от двух мужчин, которые применяя насилие, нанося удары и угрожая ножом, связали ей руки и ноги. Продолжая совершать преступление, нападавшие не только вынесли из домовладения деньги, ювелирные изделия, бытовую технику и мобильный телефон потерпевшей, но и завладели ее транспортным средством.

Сейчас собрано достаточно доказательств для обоснованного подозрения двух человек в совершении вышеуказанных преступлений.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.187 (разбой) и ч.3 ст.289 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщал УНН, полиция открыла дело по нападению на сельского голову и убийства его жены.

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