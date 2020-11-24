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Розбірки олігархів: що думають експерти про ротації в Міненерго, і чому пророкують Буславець крісло міністра

Розбірки олігархів: що думають експерти про ротації в Міненерго, і чому пророкують Буславець крісло міністра

Київ • УНН

 • 13616 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Під кінець минулого робочого тижня, 20 листопада, стало відомо і ротаціях в Міненерго - місцями помінялися Ольга Буславець і Юрій Бойко. Тепер він став в.о. міністра, а вона - його заступником, при чому першим. Версій того, що відбувається багато: від нового закону про в.о. міністрів до розбірок олігархів. У коментарі УНН експерти розповіли, що думають про те, що відбувається.

Експерт у сфері атомної енергетики Ольга Кошарна вважає, що причиною став конфлікт Буславець і "Енергоатому". Будучи в.о. міністра вона неодноразово дорікала менеджменту держкомпанії за зрив ремонтів енергоблоків і в цілому неефективне управління. "Енергоатом" ж у свою чергу був незадоволений таким контролем з боку Міністерства і шукав будь-яку можливість його позбутися.

"Вона зробила за свій період чимало. Проблеми, які вона отримала, були дуже серйозними. А причиною рокіровки став конфлікт з "Енергоатомом", який вона намагалася контролювати: проводила наради, давала доручення. Наприклад, восени вона проводила виїзне засідання всіх генерацій, де в тому числі, піднімалося питання зривів ремонту енергоблоків АЕС. А "Енергоатом" хотів бути безконтрольним, він хотів піти під Кабмін, де немає фахівців і де приймаються колективні рішення. "Енергоатом" звинуватив Міністерство у своїй збитковості - але це маніпуляція. Вони самі вибрали збиткову торгову стратегію, коли продають обраним двом компаніям електроенергію по 65 коп, в той час як на ринку на добу вперед ціна 1,6 грн, а індикативна ціна - 1,7 грн. Вони продають з величезним дисконтом електроенергію. Тільки за одні торги можна отримати збиток в 60 млн грн", - розповіла Кошарна.

Експерти дивуються, чому Буславець звинувачували в упередженому ставленні до "Енергоатому", якщо саме при ній запустилися енергоблоки АЕС.

"Її постійно звинувачували в тому, що вона робить все на користь ТЕС. Хоча насправді 19 листопада завершено ремонт - реконструкцію блоків на Запорізькій станції, 20 листопада блок запустили, і в цьому її звинуватили. Тобто, це не логічно. Якби ці блоки запустили після неї, тоді можна було звинувачувати", - вказує глава правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков.

Він додає, що причиною ротацій в Міненерго, швидше за все, стали розборки олігархів.

"Коли ми почули цю інформацію, у мене було враження, що просто це олігархічні розбірки, які не дають нормально працювати такому досить висококваліфікованому адміністратору, як Ольга Буславець", - сказав Конеченков.

В цілому експерти схиляються до того, що керувати такою сферою, як енергетика, в.о. міністри не повинні - необхідно призначати повноцінного міністра.

"Я вважаю, що ситуація не дуже хороша. Не може сферою управляти тимчасово виконуючий обов'язки. Я думаю, що керівництво держави повинно визначиться з керівником сфери. І призначити не виконуючого обов'язки, а нормального міністра. Буславець вирішила багато системних питань. І баланс стабілізувала, і по шахтарях, я вважаю, було вирішено питання", - зазначив ексміністр енергетики Іван Плачков.

Крім розборок олігархів, куди втягнули Офіс Президента - є ще одна версія відсторонення Буславець від в.о. міністра, досить правдоподібна. Зважаючи на недавній закон - в.о. міністра можуть прибувати на посаді не більше 30 днів, далі прем'єр повинен подати кандидатуру міністра до Верховної Ради на затвердження. І за словами політика Віталія Журавського, таким міністром буде саме Буславец.

"Мій прогноз - Буславець буде міністром. Тому що за правилами, які встановлені, виконувати обов'язки міністра може людина не більше 30 днів. І для того, щоб не призначили іншу людину від іншої групи впливу, призначили в.о. Юрія Бойка, але це не той Бойко, який є одним з лідерів ОПЗЖ. і я думаю, що зараз зберуть необхідну кількість голосів за підтримку Буславець, і мій прогноз - за неї проголосують", - сказав він.

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