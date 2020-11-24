Разборки олигархов: что думают эксперты о ротации в Минэнерго, и почему предсказывают Буславец кресло министра

Эксперт в сфере атомной энергетики Ольга Кошарная считает, что причиной стал конфликт Буславец и "Энергоатома". Будучи и.о. министра она нединожды упрекала менеджмент госкомпании за срыв ремонтов энергоблоков и в целом неэффективное управление. "Энергоатом" же в свою очередь был недоволен таким контролем со стороны Министерства и искал любую возможность от него избавиться.

"Она сделала за свой период немало. Проблемы, которые она получила, были очень серьезными. А причиной рокировки стал конфликт с "Энергоатомом", который она пыталась контролировать: проводила совещания, давала поручения. Например, осенью она проводила выездное заседание всех поколений, где в том числе, поднимался вопрос срывов ремонта энергоблоков АЭС. А "Энергоатом" хотел быть бесконтрольным, он хотел уйти под Кабмин, где нет специалистов и где принимаются коллективные решения. "Энергоатом" обвинил Министерство в своей убыточности - но это манипуляция. Они сами выбрали убыточную торговую стратегию, когда продают избранным двум компаниям электроэнергию по 65 коп, в то время как на рынке за сутки вперед цена 1,6 грн, а индикативная цена - 1,7 грн. Они продают с огромным дисконтом электроэнергию. Только за одни торги можно получить убыток в 60 млн грн", - рассказала Кошарна.

Эксперты недоумевают, почему Буславец обвиняли в предвзятом отношении к "Энергоатому", если именно при ней запустились энергоблока АЭС.

"Ее постоянно обвиняли в том, что она делает все на пользу ТЭС. Хотя на самом деле 19 ноября завершен ремонт - реконструкцию блоков на Запорожской станции, 20 ноября блок запустили, и в этом ее обвинили. То есть, это не логично. Если бы эти блоки запустили после нее, тогда можно было обвинять", - указывает глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

Он добавляет, что причиной ротаций в Минэнерго, скорее всего, стали разборки олигархов.

"Когда мы услышали эту информацию, у меня было впечатление, что просто это олигархические разборки, которые не дают нормально работать такому достаточно высококвалифицированному администратору, как Ольга Буславец", - сказал Конеченков.

В целом эксперты склоняются к тому, что управлять такой сферой, как энергетика, и.о. министры не должны - необходимо назначать полноценного министра.

"Я считаю, что ситуация не очень хорошая. Не может сферой управлять временно исполняющий обязанности. Я думаю, что руководство государства должно определится с руководителем сферы. И назначить не исполняющего обязанности, а нормального министра. Буславец решила много системных вопросов. И баланс стабилизировала, и по шахтерам, я считаю, был решен вопрос", - отметил экс-министр энергетики Иван Плачков.

Кроме разборок олигархов, куда втянули Офис Президента - еще одна версия отстранения Буславец от и.о. министра, достаточно правдоподобна. Несмотря на недавний закон - и.о. министра могут прибывать в должности не более 30 дней, далее премьер должен подать кандидатуру министра в Верховную Раду на утверждение. И по словам политика Виталия Журавского, таким министром будет именно Буславец.

"Мой прогноз - Буславец будет министром. Потому что по правилам, которые установлены, исполнять обязанности министра может человек не более 30 дней. И для того, чтобы не назначили другого человека от другой группы влияния, назначили и.о. Юрия Бойко, но это не тот Бойко, который является одним из лидеров ОПЗЖ. И я думаю, что сейчас соберут необходимое количество голосов за поддержку Буславец, и мой прогноз - за нее проголосуют", - сказал он.