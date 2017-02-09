Ротація російських підрозділів впливає на характер обстрілів українських позицій - О.Мотузяник

“Інформація стосовно ротації так званих російських підрозділів на території не контрольованого Донбасу ми підтверджуємо. Я хочу зазначити, що ці ротації відбуваються там з певними термінами. При чому заходять кадрові російські військовослужбовці. Деякі заходять у складі цілих підрозділів. Деякі заходять на ротацію до тих, так званих батальйонів і полків, якими керують кадрові російські військові. Загалом це може впливати на кількість і характер обстрілів наших позицій, які відбуваються з боку російських окупаційних військ”, — повідомив О.Мотузяник.

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Також він зазначив, що постійно проводять певну аналітику і при певній ротації російських військових там епізодично може відбуватись загострення бойової.

“Ми постійно проводимо певну аналітику. Коли ми маємо інформацію про певну ротацію в певній ділянці протистояння і дійсно там епізодично може відбуватись загострення бойової”, — додав О.Мотузяник.