Ротация российских подразделений влияет на характер обстрелов украинских позиций - А.Мотузяник

"Информацию по ротации так называемых российских подразделений на территории неконтролируемого Донбасса мы подтверждаем. Я хочу отметить, что эти ротации происходят там с определенными сроками. Причем заходят кадровые российские военнослужащие. Некоторые заходят в составе целых подразделений. Некоторые заходят на ротацию в те, так называемы батальоны и полки, которыми руководят кадровые российские военные. В целом это может влиять на количество и характер обстрелов наших позиций, которые происходят со стороны российских оккупационных войск", - сообщил А.Мотузяник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики провели ротацию подразделений стрелкового батальона в Донецке

Также он отметил, что постоянно проводят определенную аналитику и при определенной ротации российских военных там эпизодически может происходить обострение боевое.

"Мы постоянно проводим определенную аналитику. Когда мы располагаем информацией об определенной ротации в определенной области противостояния и действительно там эпизодически может происходить обострение боевое", - добавил А.Мотузяник.