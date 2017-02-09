Ротация российских подразделений влияет на характер обстрелов украинских позиций - А.Мотузяник
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Представитель Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник Министерство в эксклюзивном комментарии УНН подтвердил информацию о ротации так называемых российских подразделений на территории неконтролируемого Донбасса, и добавил, что это влияет на количество и характер обстрелов украинских позиций.
"Информацию по ротации так называемых российских подразделений на территории неконтролируемого Донбасса мы подтверждаем. Я хочу отметить, что эти ротации происходят там с определенными сроками. Причем заходят кадровые российские военнослужащие. Некоторые заходят в составе целых подразделений. Некоторые заходят на ротацию в те, так называемы батальоны и полки, которыми руководят кадровые российские военные. В целом это может влиять на количество и характер обстрелов наших позиций, которые происходят со стороны российских оккупационных войск", - сообщил А.Мотузяник.
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Также он отметил, что постоянно проводят определенную аналитику и при определенной ротации российских военных там эпизодически может происходить обострение боевое.
"Мы постоянно проводим определенную аналитику. Когда мы располагаем информацией об определенной ротации в определенной области противостояния и действительно там эпизодически может происходить обострение боевое", - добавил А.Мотузяник.