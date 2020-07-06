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Ротань став амбасадором фіналу Кубку України

Ротань став амбасадором фіналу Кубку України

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. У середу, 8 липня, на харківському стадіоні "Металіст" відбудеться фінал Кубку України, в якому зіграють київське "Динамо" та полтавська "Ворскла". Амбасадором поєдинку буде головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань, передає УНН із посиланням на прес-службу УАФ.

Так, Ротань, в рамках покладених на нього обов'язків, буде супроводжувати трофей, брати участь у нагородженні команд

"Мені приємно, що вибір припав на мене. Дякую керівництву УАФ за довіру, постараюся не підвести (посміхається). Вважаю, що сам поєдинок буде цікавим. Єдине — шкода, що він пройде без глядачів у зв'язку з карантинними заходами", - коментує призначення Ротань.

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Водночас, прогнозувати результати матчу Ротань не береться.

"Для мене і "Динамо", і "Ворскла" — не чужі. У столичному клубі я провів частину своєї кар'єри, вигравав трофеї. А в Полтаві я народився, за "Ворсклу" виступав мій батько. Тому мені важко віддати комусь перевагу. Буду вболівати за видовищний футбол, а перемогу нехай святкує найсильніший", - додав він.

Як писав УНН, у рамках програми Президента уряд продовжує ініціативу УАФ та будує ще 100 нових футбольних полів

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