Ротань оголосив склад молодіжної збірної України на відбіркові матчі Євро-2021
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Головний тренер молодіжної збірної України U-21 Руслан Ротань оголосив заявку на заключні матчі відбіркового турніру молодіжного Євро-2021, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.
Всього в список потрапило 24 гравці:
Воротарі: Анатолій Трубін (Шахтар), Дмитро Різник (Ворскла), Руслан Нещерет (Динамо).
Захисники: Олександр Сирота, Роман Вантух, Костянтин Вівчаренко (всі - Динамо), Владислав Дубінчак (Дніпро-1), Назарій Муравський (Маріуполь), Владислав Бабогло (Олександрія), Богдан Милованов (Спортінг, Іспанія).
Півзахисники: Георгій Цітаішвілі, Арослав Надольский, Богдан Білошевський (всі - Динамо), Сергій Булеца, Олександр Назаренко, Арсеній Батагов (всі - Дніпро-1), Георгій Судаков (Шахтар), Максим Луньов (Зоря), Артем Бондаренко, Дмитро Топалов (обидва - Маріуполь), Данило Семілєт (Ворскла).
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Нападники: Ілля Шевцов (Десна), Данила Сікан (Маріуполь), Микола Кухаревич (Рух Львів).
Тренувальний збір молодіжної команди розпочнеться 8 листопада, а вже 13 листопада зіграє у Та-Калі з національною командою Мальти. Заключний поєдинок відбудеться 17 листопада в Ковалівці проти збірної Північної Ірландії.
Нагадаємо, юнацький Євро-2020 скасовано через епідситуацію в Європі.