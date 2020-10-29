Ротань объявил состав молодежной сборной Украины на отборочные матчи Евро-2021
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Руслан Ротань объявил заявку на заключительные матчи отборочного турнира молодежного Евро-2021, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Всего в список попало 24 игрока:
Вратари: Анатолий Трубин (Шахтер), Дмитрий Ризнык (Ворскла), Руслан Нещерет (Динамо Киев).
Защитники: Александр Сирота, Роман Вантух, Константин Вивчаренко (все - Динамо), Владислав Дубинчак (Днепр-1), Назарий Муравский (Мариуполь), Владислав Бабогло (Александрия), Богдан Милованов (Спортинг, Испания).
Полузащитники: Георгий Цитаишвили, Арослав Надольский, Богдан Билошевский (все - Динамо), Сергей Булеца, Александр Назаренко, Арсений Батагов (все - Днепр-1), Георгий Судаков (Шахтер), Максим Лунев (Зоря), Артем Бондаренко, Дмитрий Топалов (оба - Мариуполь), Даниил Семилет (Ворскла).
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Нападающие: Илья Шевцов (Десна), Данила Сикан (Мариуполь), Николай Кухаревич (Рух Львов).
Тренировочный сбор молодежной команды начнется 8 ноября, а уже 13 ноября сыграет в Та-Кали с национальной командой Мальты. Заключительный поединок состоится 17 ноября в Коваливке против сборной Северной Ирландии.
Напомним, юношеский Евро-2020 отменен из-за эпидситуации в Европе.