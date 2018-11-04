Росс Еджлі став першою людиною, пропливши навколо острова Велика Британія

33-річний Еджлі відправився в шлях з міста Маргіт 1 червня і почав вплав за годинниковою стрілкою огинати острів. В дорозі його супроводжував моряк Меттью Найт на катамарані, на борту якого Росс відпочивав і ночував. Еджлі знаходився у воді по 12 годин на день і ні разу не зійшов на берег. Пропливши води Північного моря, Ла-Маншу, Ірландського моря і власне Атлантичного океану (хоча всі зазначені моря і протоки також відносяться до вод останнього), Росс за 157 днів виконав кругової шлях довжиною в 1791 морську милю (3317 км) і фінішував в тій же точці на пляжі Маргіта, де він стартував трохи більше п’яти місяців тому.

За словами Еджлі, на цьому шляху йому довелося пережити найрізноманітніші враження: від спостереження дивно красивих світанків і заходів до опіків обличчя від дотику з медузами. За час цього рекордного запливу Росс втратив більше 500 тисяч калорій і, щоб відновити витрачений обсяг енергії, з’їв понад 640 бананів.

Перший раз Еджлі потрапив в Книгу рекордів Гіннесса в лютому 2016 року, коли за 19,5 години подолав 42-кілометрову марафонську дистанцію, протягнувши при цьому за собою на тросі автомашину вагою 1,4 тонни. А два місяці тому він за ті ж 19 годин встановив свій другий рекорд, коли забираючись по канату незліченну безліч разів, підняв своє тіло за сукупністю спроб на висоту Евересту (8848 м).

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