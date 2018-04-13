Роскомнагляд вніс Telegram до реєстру заборонених інтернет-ресурсів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Роскомнагляд вніс сайт Telegram (t.me) і веб-версію месенджера (web.telegram.org) до реєстру забороненої до поширення в Росії інформації. Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА Новини.
Сервери програми залишаться в цьому списку до тих пір, поки керівництво Telegram не надасть владі ключі для дешифрування листування користувачів.
Уточнюється, що рішення про внесення до реєстру web.telegram.org прийняв Таганський районний суд, а t.me - сам Роскомнагляд. Доступ до серверів поки не обмежений.
Як повідомляв УНН, Таганський районний суд Москви задовольнив позов Роскомнагляду про блокування месенджера Telegram.
Напередодні Роскомнагляд попросив негайно обмежити доступ до месенджер в разі задоволення позовної заяви.
У червні минулого року ФСБ зажадала від Telegram надати ключі шифрування для доступу до листування декількох користувачів. Служба посилалася на наказ від 19 червня 2016 року, що надає їй такі повноваження.
Адвокати Telegram наполягали, що вимога ФСБ порушує таємницю листування. Крім того, засновник месенджера Павла Дуров назвав його "технічно нездійсненними". У зв'язку з цим компанія не виконала вимогу відомства. За це суд оштрафував месcенджер на 800 000 рублів.
У березні Верховний суд відхилив позов Telegram про визнання наказу ФСБ незаконним. Після цього, 20 березня, Роскомнагляд дав компанії 15 днів на виконання вимоги про передачу ключів шифрування. Коли цей термін минув, Роскомнагляд звернувся до суду з позовом про блокування месенджера Telegram.