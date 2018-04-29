Роскомнагляд розблокував підмережі зарубіжних хостинг-провайдерів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. В рамках комплексу заходів щодо виконання рішення суду щодо Telegram Роскомнагляд зняв з блокування три підмережі ряду зарубіжних хостинг-провайдерів з метою уникнути обмеження доступу до добропорядним інтернет-ресурсів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Роскомнагляду.
При цьому IP-адреси Telegram, що знаходяться в складі даних підмереж, повністю встановлені і блокуються. У зв'язку з цим розблокування підмереж ніяк не вплине на рівень деградації месенджера.
Моніторинг використання Telegram розблокованих підмереж буде продовжений.
Використання аналогічного методу здійснення обмеження доступу до месенджер Telegram буде розширено і на інші підмережі хостинг-провайдерів.
Як повідомляв УНН, заблокувати Telegram буде неможливо, війна з ним триватиме вічно. Про це заявив інтернет-омбудсмен Росії Дмитро Маринич.