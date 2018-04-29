Роскомнадзор разблокировал подсети зарубежных хостинг-провайдеров

При этом IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются. В связи с этим разблокировка подсетей никак не повлияет на уровень деградации мессенджера.

Мониторинг использования Telegram разблокированных подсетей будет продолжен.

Использование аналогичного метода осуществления ограничения доступа к мессенджеру Telegram будет расширено и на другие подсети хостинг-провайдеров.



Как сообщал УНН, заблокировать Telegram будет невозможно, война с ним будет продолжаться вечно. Об этом заявил интернет-омбудсмен России Дмитрий Мариничев.