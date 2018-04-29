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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Роскомнадзор разблокировал подсети зарубежных хостинг-провайдеров

Киев • УНН

 • 8128 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН.В рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении Telegram Роскомнадзор снял с блокировки три подсети ряда зарубежных хостинг-провайдеров с целью избежать ограничения доступа к добропорядочным интернет-ресурсам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу РОскомнадзора.

Роскомнадзор разблокировал подсети зарубежных хостинг-провайдеров

При этом IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются. В связи с этим разблокировка подсетей никак не повлияет на уровень деградации мессенджера.

Мониторинг использования Telegram разблокированных подсетей будет продолжен.

Использование аналогичного метода осуществления ограничения доступа к мессенджеру Telegram будет расширено и на другие подсети хостинг-провайдеров.

Как сообщал УНН, заблокировать Telegram будет невозможно, война с ним будет продолжаться вечно. Об этом заявил интернет-омбудсмен России Дмитрий Мариничев.

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