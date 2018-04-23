Роскомнагляд попередив росіян про фейкове блокування Google
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Інформація щодо блокування ресурсів Google, що відповідають за роботу системи авторизації "Ви не робот?" (Captcha), не відповідає дійсності. Про це повідомили в прес-службі Роскомнагляду, передає УНН.
"Фахівці Роскомнагляду провели перевірку в рамках заходів по обмеженню на території Росії доступу до месенджера Telеgram і встановили, що повідомлення про нібито блокування ресурсів Googlе, що відповідають за роботу системи перевірки "Ви не робот?" (Captcha), не відповідають дійсності", - йдеться в офіційному повідомленні на сайті відомства.
Крім того, у Роскомнагляді оголосили про відсутність проблем з доступом до Google.ru, за винятком дрібних операторів.
"Також не відповідає дійсності інформація про включення до реєстру для вивантаження операторам зв'язку з подальшим блокуванням сторінки Google.ru", - повідомили у Роскомнагляді.
Проблеми з доступом можуть спостерігатися в операторів, що не мають повноцінних систем фільтрації, відзначили в службі.
Як повідомлялося, 13 квітня Таганський районний суд Москви задовольнив позов Роскомнагляду про блокування месенджера Telegram.
У червні 2017 року ФСБ зажадала від Telegram надати ключі шифрування для доступу до листування декількох користувачів. Служба посилалася на наказ від 19 червня 2016 року, який надає їй такі повноваження.
Адвокати Telegram наполягали, що вимога ФСБ порушує таємницю листування. Крім того, засновник месенджера Павла Дуров назвав її "технічно нездійсненною". У зв'язку з цим компанія не виконала вимогу відомства. За це суд оштрафував месcенджер на 800 тис. рублів.
У березні Верховний суд відхилив позов Telegram про визнання наказу ФСБ незаконним. Після цього, 20 березня, Роскомнагляд дав компанії 15 днів на виконання вимоги про передачу ключів шифрування. Коли цей термін минув, Роскомнагляд звернувся до суду з позовом про блокування месенджера Telegram.