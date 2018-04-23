Роскомнадзор предупредил россиян о фейковой блокировке Google

“Специалисты Роскомнадзора провели проверку в рамках мер по ограничению на территории России доступа к мессенджеру Telеgram и установили, что сообщения о якобы блокировке ресурсов Googlе, отвечающих за работу системы проверки „Вы не робот?“ (Captcha), не соответствуют действительности”, — говорится в официальном сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, в Роскомнадзоре объявили об отсутствии проблем с доступом к Google.ru, за исключением мелких операторов.

“Также не соответствует действительности информация о включении в реестр для выгрузки операторам связи с последующей блокировкой страницы Google.ru”, — сообщили в Роскомнадзоре.

Проблемы с доступом могут наблюдаться у не имеющих полноценных систем фильтрации операторов, отметили в службе.

Как сообщалось, 13 апреля Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировании мессенджера Telegram.

В июне 2017 года ФСБ потребовала от Telegram предоставить ключи шифрования для доступа к переписке нескольких пользователей. Служба ссылалась на приказ от 19 июня 2016 года, который предоставляет ей такие полномочия.

Адвокаты Telegram настаивали, что требование ФСБ нарушает тайну переписки. Кроме того, основатель мессенджера Павла Дуров назвал его “технически невыполнимыми”. В связи с этим компания не выполнила требование ведомства. За это суд оштрафовал месcенджер на 800 тыс. рублей.

В марте Верховный суд отклонил иск Telegram о признании приказа ФСБ незаконным. После этого, 20 марта, Роскомнадзор дал компании 15 дней на выполнение требования о передаче ключей шифрования. Когда этот срок истек, Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировании мессенджера Telegram.