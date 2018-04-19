Роскомнагляд не може заблокувати Telegram - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Неефективність поточних спроб блокування Telegram змушує Роскомнагляд шукати нові шляхи: внесення в чорні списки мільйонів записів не зупинило месенджер, але перевантажило обладнання регіональних провайдерів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Комерсант.
На даний момент Роскомнагляд не знає, як вирішити проблеми з блокуванням месенджера і тому різко знизив активність блокувань, хоча вони, за власними оцінками відомства, не варті йому додаткових ресурсів.
Як повідомляв УНН, Роскомнагляд передав російським провайдерам адреси Telegram для блокування.
Таганський суд в п'ятницю задовольнив заяву Роскомнагляду про блокування доступу до месенджер на території Росії.
Окремим пунктом зазначалося, що рішення підлягає негайному виконанню. Разом з тим суд постановив, що обмеження може бути знято в разі, якщо Telegram надасть ФСБ ключі для дешифрування повідомлень користувачів. Але представники Telegram неодноразово заявляли про об'єктивну неможливість виконати такі вимоги.
Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що "конфіденційність не продається, а права людини не повинні бути поставлені під загрозу через страх або жадібність".
Поки ж багатотисячна аудиторія соціальної мережі шукає шляхи обходу блокувань, встановлюючи VPN або спеціальні настройки проксі. Дуров повідомив, що в Telegram будуть використовуватися вбудовані методи обходу блокувань і звичайним користувачам особливих маніпуляцій, для того щоб залишатися в месенджері, не буде потрібно.
Дуров порадив не видаляти і не встановлювати заново Telegram при виникненні проблем із з'єднанням і завантажувати оновлення для додатка.