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росію та білорусь не допустять до міжнародних змагань з хокею до кінця війни в Україні

росію та білорусь не допустять до міжнародних змагань з хокею до кінця війни в Україні

Київ • УНН

 • 1098352 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. росія і білорусь не будуть допущені до участі в турнірах Міжнародної федерації хокею з шайбою, доки триває війна в Україні, заявив у неділю президент організації Люк Тардіф, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Оскільки обом країнам уже заборонено брати участь у змаганнях ІІХФ до 2024 року, її президент Люк Тардіф заявив, що рішення про допуск двох країн у 2025 році ухвалять у березні.

«Я сподіваюся, що росія і білорусь повернуться якомога швидше, тому що це означатиме, що війна закінчена», = сказав Тардіф на пресконференції, що відбулася в останній день чемпіонату світу з хокею серед жінок, який проходив у передмісті Торонто.

«Це питання безпеки вболівальників, наших команд. У будь-якому разі, без візи не можливо подорожувати. І ніхто не знає, скільки часу це займе», - додав Тардіф. 

Якщо ІІХФ продовжить заборону в березні, це рішення вплине на право білорусі брати участь в Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортині, оскільки збірні цієї країни не зможуть брати участь в олімпійських кваліфікаційних турнірах у 2025 році. Чоловіча і жіноча збірні росії зберегли свої рейтинги, при цьому не допускаються до змагань.

Міжнародний олімпійський комітет схиляється до того, щоб російські та білоруські спортсмени брали участь у літніх Іграх у Парижі наступного року. Тардіф сказав, що ІІХФ не слідує пораді МОК, тому що хокей - це командний вид спорту. Ще одна проблема пов'язана з безпекою після того, як минулого місяця ІІХФ зіслалася на дослідження оцінки ризиків, яке вона провела, щоб визначити, що допускати росію і білорусь до змагань небезпечно.

Федерація хокею росії відкинула побоювання ІІХФ з приводу безпеки як "надуману причину".

«Я розумію, що іноді має місце політичний підхід, - сказав Тардіф у неділю. - Як у людини, у мене є власне розуміння ситуації. Але з моєю кепкою ІІХФ я маю ухвалити рішення відповідно до нашого керівництва і захистити наші змагання».

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