Детали

Поскольку обеим странам уже запрещено участвовать в соревнованиях ИИХФ до 2024 года, ее президент Люк Тардиф заявил, что решение о допуске двух стран в 2025 году будет принято в марте.

«Я надеюсь, что россия и беларусь вернутся как можно скорее, потому что это будет означать, что война окончена», = сказал Тардиф на пресс-конференции, состоявшейся в последний день чемпионата мира по хоккею среди женщин, который проходит в пригороде Торонто.

«Это вопрос безопасности болельщиков, наших команд. В любом случае, без визы не возможно путешествовать. И никто не знает, сколько времени это займет», - добавил Тардиф.

Если ИИХФ продлит запрет в марте, это решение повлияет на право беларуси участвовать в Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине, поскольку сборные этой страны не смогут участвовать в олимпийских квалификационных турнирах в 2025 году. Мужская и женская сборные россии сохранили свои рейтинги, при этом не допускаются к соревнованиям.

Международный олимпийский комитет склоняется к тому, чтобы российские и белорусские спортсмены участвовали в летних Играх в Париже в следующем году. Тардиф сказал, что ИИХФ не следует совету МОК, потому что хоккей - это командный вид спорта. Еще одна проблема связана с безопасностью после того, как в прошлом месяце ИИХФ сослалась на исследование оценки рисков, которое она провела, чтобы определить, что допускать россию и беларусь к соревнованиям небезопасно.

Федерация хоккея россии отклонила опасения ИИХФ по поводу безопасности как "надуманную причину".

«Я понимаю, что иногда имеет место политический подход, - сказал Тардиф в воскресенье. - Как у человека, у меня есть собственное понимание ситуации. Но с моей кепкой ИИХФ я должен принять решение в соответствии с нашим руководством и защитить наши соревнования».