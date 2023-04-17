россию и беларусь не допустят к международным соревнованиям по хоккею до конца войны в Украине

ukru
10:03 • 56182 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 114294 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 110008 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 124946 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 110080 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 127543 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 123020 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108718 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102560 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113407 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 114808 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 125301 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 107516 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 109941 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 104485 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 201931 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 232507 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 172260 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 178265 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 214149 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 48821 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 107309 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 115827 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 131701 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 166668 просмотра
Актуальное
россию и беларусь не допустят к международным соревнованиям по хоккею до конца войны в Украине

россию и беларусь не допустят к международным соревнованиям по хоккею до конца войны в Украине

Киев • УНН

 • 1098347 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. россия и беларусь не будут допущены к участию в турнирах Международной федерации хоккея с шайбой, пока продолжается война в Украине, заявил в воскресенье президент организации Люк Тардиф, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Поскольку обеим странам уже запрещено участвовать в соревнованиях ИИХФ до 2024 года, ее президент Люк Тардиф заявил, что решение о допуске двух стран в 2025 году будет принято в марте.

«Я надеюсь, что россия и беларусь вернутся как можно скорее, потому что это будет означать, что война окончена», = сказал Тардиф на пресс-конференции, состоявшейся в последний день чемпионата мира по хоккею среди женщин, который проходит в пригороде Торонто.

«Это вопрос безопасности болельщиков, наших команд. В любом случае, без визы не возможно путешествовать. И никто не знает, сколько времени это займет», - добавил Тардиф. 

Если ИИХФ продлит запрет в марте, это решение повлияет на право беларуси участвовать в Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине, поскольку сборные этой страны не смогут участвовать в олимпийских квалификационных турнирах в 2025 году. Мужская и женская сборные россии сохранили свои рейтинги, при этом не допускаются к соревнованиям.

Международный олимпийский комитет склоняется к тому, чтобы российские и белорусские спортсмены участвовали в летних Играх в Париже в следующем году. Тардиф сказал, что ИИХФ не следует совету МОК, потому что хоккей - это командный вид спорта. Еще одна проблема связана с безопасностью после того, как в прошлом месяце ИИХФ сослалась на исследование оценки рисков, которое она провела, чтобы определить, что допускать россию и беларусь к соревнованиям небезопасно.

Федерация хоккея россии отклонила опасения ИИХФ по поводу безопасности как "надуманную причину".

«Я понимаю, что иногда имеет место политический подход, - сказал Тардиф в воскресенье. - Как у человека, у меня есть собственное понимание ситуации. Но с моей кепкой ИИХФ я должен принять решение в соответствии с нашим руководством и защитить наши соревнования».

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаспорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы