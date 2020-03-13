КИЇВ. 13 березня. УНН. Російському журналісту на три роки заборонили в’їзд в Україну через незаконний перетин кордону у закритому пункті пропуску ТОТ АР Крим у 2018 році. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.