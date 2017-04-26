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Російського снайпера ліквідували в зоні АТО після тривалої дуелі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. У результаті дуелі між снайперською парою ЗСУ і групою російських снайперів, яка тривала півтори доби, було ліквідовано ворожого снайпера. Про це на сторінці у Facebook повідомив координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат України Дмитро Тимчук, передає УНН.

“В районі Бахмутської траси у результаті снайперської дуелі знищений снайпер з числа російських найманців Шарифуллін Рафаель Зуфарович (прибув з м.Уляновська, РФ). Снайперська дуель між групою російських снайперів і снайперською парою одного з підрозділів ЗСУ тривала протягом півтори доби”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бойовики значно активізувалися на всіх напрямках.

Українські Національні Новини

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