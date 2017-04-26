Російського снайпера ліквідували в зоні АТО після тривалої дуелі

КИЇВ. 26 квітня. УНН. У результаті дуелі між снайперською парою ЗСУ і групою російських снайперів, яка тривала півтори доби, було ліквідовано ворожого снайпера. Про це на сторінці у Facebook повідомив координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат України Дмитро Тимчук, передає УНН.