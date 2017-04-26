Российского снайпера ликвидировали в зоне АТО после длительной дуэли

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В результате дуэли между снайперской парой ВСУ и группой российских снайперов, которая длилась полтора суток, было ликвидировано вражеского снайпера. Об этом на странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины Дмитрий Тымчук, передает УНН.