Российского снайпера ликвидировали в зоне АТО после длительной дуэли
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В результате дуэли между снайперской парой ВСУ и группой российских снайперов, которая длилась полтора суток, было ликвидировано вражеского снайпера. Об этом на странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины Дмитрий Тымчук, передает УНН.
“В районе Бахмутской трассы в результате снайперской дуэли уничтожен снайпер из числа российских наемников Шарифуллин Рафаэль Зуфарович (прибыл из м.Уляновск, РФ). Снайперская дуэль между группой российских снайперов и снайперской парой одного из подразделений ВСУ длилась в течение полутора суток”, — говорится в сообщении.
Напомним, боевики значительно активизировались во всех направлениях.