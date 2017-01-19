Російського програміста затримали в аеропорту в Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Російського програміста Станіслава Лисова правоохоронні органи затримали в аеропорту Барселони в Іспанії. Інформацію про затримання підтвердила влада країни російським дипломатам, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Іспанська влада офіційно повідомила посольство про затримання російського громадянина Лисова в Барселоні. Після отримання відповідної інформації співробітники посольства і генконсульства Росії в Барселоні ініціативно встановили контакт з представниками іспанських правоохоронних органів з метою захисту інтересів російського громадянина і надання йому необхідної консульської допомоги", - підтвердили в російському посольстві.
Російські дипломати також направили запит в іспанські компетентні органи з проханням повідомити про причини і деталі затримання російського громадянина. "Перебуваємо в контакті з родичами Лисова. Продовжуємо тримати питання на контролі в тісній взаємодії з місцевою владою", - додали в диппредставництві.
Як повідомила дружина росіянина Дар'я Лисова, її чоловік працює програмістом, займається підтримкою і розробкою сайтів. В Іспанії вона разом з чоловіком приїхала у відпустку. В аеропорту Барселони, куди вони приїхали віддати взятий в оренду автомобіль, перед тим як полетіти в Ліон, Станіслава Лисова затримали ще 13 січня.
За її словами, іспанські поліцейські повідомили, що затримання проводилося за запитом ФБР і Інтерполу.