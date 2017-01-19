Российского программиста задержали в аэропорту в Испании

"Испанские власти официально уведомили посольство о задержании российского гражданина Лысова в Барселоне. После получения информации сотрудники посольства и генконсульства России в Барселоне инициативно установили контакт с представителями испанских правоохранительных органов с целью защиты интересов российского гражданина и оказания ему необходимой консульской помощи", - подтвердили в российском посольстве.

Российские дипломаты направили запрос в испанские компетентные органы с просьбой сообщить о причинах и деталях задержания российского гражданина. "Находимся в контакте с родственниками Лысова. Продолжаем держать вопрос на контроле в тесном взаимодействии с местной властью", - добавили в диппредставительстве.

Как сообщила жена россиянина Дарья Лысова, ее муж работает программистом, занимается поддержкой и разработкой сайтов. В Испанию она вместе с мужем приехала в отпуск. В аэропорту Барселоны, куда они приехали отдать взятый в аренду автомобиль, перед тем как полететь в Лион, Станислава Лысова задержали еще 13 января.

По ее словам, испанские полицейские сообщили, что задержание проводилось по запросу ФБР и Интерпола.