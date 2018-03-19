Російського посла викличуть в МЗС Швеції через звинувачення Захарової
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. МЗС Швеції 20 березня викличе посла РФ в Віктора Татаринцева в зв'язку з заявою офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової про можливе шведське походження нервово-паралітичної речовини, яку було використано в отруєнні екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля у Солсбері. Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на прес-службу відомства, передає УНН.
"Ми можемо підтвердити, що російський посол викликаний в МЗС у вівторок. Йдеться про заяву представника МЗС Захарової. Деталі обговорення не розкриваються", - розповіли в міністерстві.
Зазначається, що 17 березня Захарова в ефірі телеканалу "Росія 24" заявила, що "найбільш імовірним джерелом походження" "є ті країни, які з кінця 90-х років проводять інтенсивні дослідження речовин з проекту "Новачок".
"Це Великобританія, Словаччина, Чехія, Швеція , з приводу США треба ставити питання ", - сказала вона.
Нагадаємо, Європейський Союз в заяві у зв'язку з отруєнням колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля закликав Росію терміново зайнятися питаннями, порушеними Великою Британією і міжнародним співтовариством, і забезпечити негайне, повне розкриття Організації з заборони хімічної зброї своєї програми "Новачок".