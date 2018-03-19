Российского посла вызовут в МИД Швеции из-за обвинений Захаровой

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 12707 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 17447 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 63555 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 74176 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101884 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109119 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116518 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Российского посла вызовут в МИД Швеции из-за обвинений Захаровой

Российского посла вызовут в МИД Швеции из-за обвинений Захаровой

Киев  •  УНН

 • 11065 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. МИД Швеции 20 марта вызовет посла РФ в Виктора Татаринцева в связи с заявлением официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о возможном шведском происхождение нервно-паралитического вещества, которое было использовано в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства, передает УНН.

"Мы можем подтвердить, что российский посол вызван в МИД во вторник. Речь идет о заявлении представителя МИД Захаровой. Детали обсуждения не раскрываются", - рассказали в министерстве.

Отмечается, что 17 марта Захарова в эфире телеканала "Россия 24" заявила, что "наиболее вероятным источником происхождения" "являются те страны, которые с конца 90-х годов проводят интенсивные исследования веществ из проекта" Новичок".

"Это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США надо ставить вопрос", - сказала она.

Напомним, Европейский Союз в заявлении в связи с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля призвал Россию срочно заняться вопросами, затронутыми Великобританией и международным сообществом, и обеспечить немедленное, полное раскрытие Организации по запрещению химического оружия своей программы "Новичок".

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