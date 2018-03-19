Российского посла вызовут в МИД Швеции из-за обвинений Захаровой
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. МИД Швеции 20 марта вызовет посла РФ в Виктора Татаринцева в связи с заявлением официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о возможном шведском происхождение нервно-паралитического вещества, которое было использовано в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства, передает УНН.
"Мы можем подтвердить, что российский посол вызван в МИД во вторник. Речь идет о заявлении представителя МИД Захаровой. Детали обсуждения не раскрываются", - рассказали в министерстве.
Отмечается, что 17 марта Захарова в эфире телеканала "Россия 24" заявила, что "наиболее вероятным источником происхождения" "являются те страны, которые с конца 90-х годов проводят интенсивные исследования веществ из проекта" Новичок".
"Это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США надо ставить вопрос", - сказала она.
Напомним, Европейский Союз в заявлении в связи с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля призвал Россию срочно заняться вопросами, затронутыми Великобританией и международным сообществом, и обеспечить немедленное, полное раскрытие Организации по запрещению химического оружия своей программы "Новичок".